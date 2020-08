‘Jongeren met milde coronaklachten zijn zeer besmettelijk’

Dat schrijf het Dagblad van het Noorden op basis van onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Pediatrics. Wetenschappers vonden bij een groep kinderen en jongeren tot 22 jaar na een besmetting met het coronavirus veel virusdeeltjes in de bovenste luchtwegen, terwijl die patiënten milde klachten haddem.

Weinig specifiek

De onderzoekers stellen dat de symptomen van het coronavirus weinig specifiek zijn en overlappen met andere aan covid-19 gerelateerde ziekten, zoals de griep. Volgens het is alert zijn op symptomen als hoesten en koorts niet voldoende om covid-19 te identificeren bij kinderen en jongeren.

Moeilijk

Viroloog Alex Friedrich van het UMC in Groningen zegt zich hierover zorgen te maken. ‘Hoe milder de symptomen, des te meer virusdeeltjes werden aangetoond. Zelfs meer dan bij volwassenen met zwaar ziektebeeld. Dit kan moeilijk worden voor de preventie van de verspreiding’, aldus Friedrich op Twitter.