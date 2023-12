Joost de Blok volgt vader Jos op bij Buurtzorg

Joost de Blok is door de raad van toezicht van Buurtzorg Nederland aangesteld als medebestuurder naast zijn vader Jos de Blok. Het plan is dat Joost de Blok zijn vader op termijn gaat opvolgen.

In een interview op Zorgvisie legt Dik van Bruggen, voorzitter raad van toezicht Buurtzorg, uit hoe de raad tot deze keuze is gekomen. “Niet omdat Joost de zoon van is, maar omdat hij voor de raad van toezicht echt de beste kandidaat is. We hebben ons laten overtuigen door zijn kwaliteiten en weten na zorgvuldig onderzoek dat er breed draagvlak is binnen Buurtzorg.”

Buurtzorg: opvolging Jos de Blok

De opvolgingskwestie werd voor de raad urgent toen Jos de Blok in 2017 serieuze gezondheidsklachten had. “Hoe draag je de principes en het gedachtengoed van Buurtzorg succesvol over, zodat er continuïteit is? Daar moet je niet te licht over denken”, zegt Van Bruggen.

Joost de Blok

De raad realiseerde zich dat de opvolging van Jos door zoon Joost in de buitenwereld vragen zou kunnen oproepen. Daarom is de raad van toezicht niet over één nacht ijs gegaan, vertelt Van Bruggen. “Dat de zoon in beeld kwam als mogelijke opvolger lag binnen de raad ook gevoelig. We wisten dat dit vragen zou kunnen oproepen. Daarom hebben we een hele uitgebreide procedure gedaan die denk ik aanzienlijk intensiever geweest dan een normale sollicitatieprocedure. Als zoon van heeft Joost zich misschien nog wel meer moeten bewijzen dan iemand van buiten.”

