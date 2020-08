Joris van Eijck vertrekt bij Menzis

Joris van Eijck wilde bij zijn aantreden in 2015 als directeur Zorg bij Menzis de relatie met zorgverleners meer baseren op de inhoud: de zorg die zij daadwerkelijk leveren. In zijn ogen lag de focus te veel op geld. Het jaarlijkse gesprek over zorginkoop was in zijn ogen een ‘rituele contracteringsdans’. Als een van de eerste verzekeraars sloot Menzis meerjarencontracten af, waarin ruimte was voor afspraken over kwaliteit en preventie. Dat begon met het Martini Ziekenhuis. Later volgden de andere ziekenhuizen in het werkgebied van Menzis. Ook in de wijkverpleging, ggz, langdurige zorg en huisartsenzorg zijn veel meerjarencontracten afgesproken.

Waardegedreven zorg

Van Eijck zocht actief de dialoog op met patiënten en zorgverleners. Welke zorg levert nu echt meerwaarde op voor patiënten? Met aanbieders en patiënten analyseerde Menzis de hele zorgketen. Welke verbeteringen leiden tot betere uitkomsten voor patiënten? De verzekeraar kan daarbij een belangrijke rol spelen. Patiënten ontvangen vaak zorg uit verschillende zorgdomeinen. De financiële schotten daartussen kunnen verbeteringen in de weg staan. De verzekeraar kan helpen in het slechten van de schotten tussen de zorgsectoren.

Menzis ontschot

Menzis gaat ook de ‘zorgschotten’ in de eigen organisatie afschaffen. In de regio’s waar de verzekeraar dominant is, verdwijnen de aparte afdelingen voor de ziekenhuiszorg, de ggz, de ouderenzorg en de eerstelijnszorg. De mensen uit die teams worden bij elkaar gezet, zodat ze samen de regiovisie voor de hele zorgketen kunnen invullen. Voor Van Eijck een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan een opvolger. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

