Jos de Blok verkent juridische stappen tegen AD

Buurtzorg zou jaarlijks voor tonnen te veel declareren voor de wijkverpleging in de Wet langdurige zorg (Wlz) doordat de organisatie te veel verpleging in rekening brengt. Dit komt doordat Buurtzorg niet bijhoudt wat de verpleegkundigen daadwerkelijk leveren, maar declareert via een vaste productmix van verpleging en verzorging. Die systematiek gebruikt Buurtzorg al vijftien jaar om de administratieve lastendruk voor verpleegkundigen zo laag mogelijk te houden. Ze hoeven daardoor niet per functie een vijfminutenregistratie te doen. ‘Als zorgkantoren vinden dat we te veel declareren, betalen we dat bedrag altijd terug.’

Buurtzorg verliest miljoenen euro’s op Wlz

Anders dan het artikel beweert, is de thuiszorg in de Wlz voor Buurtzorg juist een verlieslatende activiteit. ‘Het uurtarief dat we krijgen van zorgkantoren, is circa 10 euro minder dan in de Zvw. We compenseren de verliezen in Wlz met de overschotten in de Zvw.’

Jos de Blok is teleurgesteld in CZ

Jos de Blok is zwaar teleurgesteld in zorgkantoor CZ, zegt hij in een interview in Zorgvisie: ‘Suggestie van fraude Buurtzorg is klinkklare onzin’