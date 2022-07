José Geertsema nieuwe bestuurder WZU Veluwe

José Geertsema is benoemd als de nieuwe bestuurder van christelijke ouderenzorgorganisatie WZU Veluwe. Zij is de opvolger van Wim Martens, die met pensioen gaat. Geertsema start op 1 september in haar nieuwe functie.

Geertsema is momenteel bestuurder van Extra ZorgSamen. Daarnaast is ze toezichthouder bij LuciVer, De Hoop ggz en de Theologische Universiteit Kampen. Ook is ze lid van SER Topvrouwen. “Met veel energie kijk ik uit naar het werken voor WZU Veluwe”, zegt zij. “Ik bouw graag samen verder aan zorg en welzijn voor (toekomstige) ouderen en aan het vanuit een passende leefomgeving beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.”

Samenwerkingsverbanden

Vertrekkend bestuurder Wim Martens werkte bijna negen jaar bij WZU Veluwe. Onder zijn leiding vernieuwde WZU Veluwe diverse woonzorglocaties, maakte de organisatie de overstap naar verpleeghuiszorg en ontstonden nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 kwam Martens in de landelijke media op voor de gehele VVT-sector, die naar eigen zeggen achteraan de rij leek te staan in de aanpak van de crisis door de overheid.