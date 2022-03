Jostiband maakt 24 uur muziek voor Oekraïne

De Jostiband, een orkest voor mensen met een verstandelijke handicap, gaat 24 uur non-stop optreden om geld op te halen voor inwoners van Oekraïne. De band begint vrijdag 4 maart om 19.00 uur in Zwammerdam. Iedereen die mee wil doen, is welkom, tegen donatie van het goede doel Bake4Ukraine.

De Jostiband heeft een speciale band met Oekraïne. In 2013 maakten ze een tour door het land. Daar ontmoetten ze onder andere de familie Vasylensko, die een bakkerij en eetcafé heeft op steenworp afstand van Kiev. De bakkersfamilie bakt sinds de inval van Rusland brood voor Oekraïners, die anders maar moeilijk aan voedsel kunnen komen.

Repetoire

Nog nooit speelde de band zo lang achter elkaar. In verschillende samenstellingen, en met bijzondere gasten, spelen zij continu liedjes uit hun repertoire. De band is van vrijdag 4 maart 19.00 tot zaterdag 5 maart 19.00 te vinden bij zorgorganisatie Ipse de Brugge, waar de band onderdeel van uitmaakt, op de Spoorlaan 19 in Zwammerdam.