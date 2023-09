Juridische fusie MCL en Tjongerschans uitgesteld

De ziekenhuizen hebben meer tijd en ruimte nodig. De eerder afgesproken tijdlijnen waren te ambitieus.



De reden voor de fusie blijft staan; de snel stijgende zorgvraag doordat er meer ouderen zijn en de snel stijgende zorgkosten. Daarnaast zijn er minder mensen om het werk te doen, waardoor er nu al een groeiend tekort is aan medewerkers. “Dit zet de zorg sterk onder druk. Door te fuseren kunnen we de beschikbare capaciteit om zorg te leveren beter benutten en gezamenlijk investeren in nieuwe technologie”, zo stellen de ziekenhuizen.

Hetzelfde concern

Beide organisaties zijn al onderdeel van hetzelfde concern, Zorgpartners Friesland. Dat maakt een fusie, volgens de ziekenhuizen, een logische stap.

Drie in plaats van vier ziekenhuizen

In juni 2023 hebben de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen: MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe, samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier gepresenteerd. Dat scenario beschrijft de toekomstige zorg in Friesland met een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan. Dit is een plan voor langere termijn en wordt komende periode verder onderzocht op haalbaarheid. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2030 en verder.

De grote uitdagingen die de ziekenhuiszorg nu al heeft, maakt dat Tjongerschans en MCL eerst willen fuseren.