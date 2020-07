Jurist Zwemmer vult bestuurlijke leemte bij Zorgpartners Friesland

Jaap Zwemmer is met ingang van 15 juli 2020 benoemd als interim-voorzitter van het bestuur van de stichting Zorgpartners Friesland. Daarmee is hij tevens voorzitter van de raden van commissarissen van Medisch Centrum Leeuwarden, Noorderbreedte en Tjongerschans.

Met Zwemmers benoeming tellen de raden van commissarissen weer het formeel vereiste minimum van drie leden. De toezichthoudende organen van de drie Friese zorgaanbieders liepen begin juli leeg na een verschil van mening met de raad van bestuur. In totaal stapten vijf van de zeven commissarissen onder aanvoering van voorzitter Marcel Wintels op.

Ervaring

Zwemmer is emeritus- hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is notarieel en fiscaal jurist. Hij heeft veel ervaring als bestuurder en ook als toezichthouder in de gezondheidszorg. De medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige en verzorgende adviesraad) hebben unaniem ingestemd met de benoeming.