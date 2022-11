Juristen waarschuwen huisartsen voor IZA

In een advies dat is opgesteld in opdracht van de stichting De Bevlogen Huisartsen staat dat het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan uitpakken als een wurgcontract voor individuele huisartsen. Het gaat om een scheef evenwicht. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om extra zorg in de ggz bij te kopen, maar huisartsen blijven wel contractueel aansprakelijk om de instroom van de patiënten in de ggz in te perken.

Dat meldt de NOS. Het probleem zit volgens gespecialiseerde juristen van Maverick Advocaten en Groene Wegen in de afspraken over het oplossen van de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Huisartsen krijgen onder het zorgakkoord de taak om wachttijden per ggz-instelling bij te houden. De bedoeling daarvan is hun patiënten zo kort mogelijk te laten wachten op een behandeling. Dat is administratief zeer belastend. Daar moet tegenover staan dat deze patiënten sneller dan nu worden overgenomen van de huisarts.

Niet verplicht

Zorgverzekeraars worden daarentegen niet verplicht om extra zorg bij de ggz in te kopen, zodat er daadwerkelijk ruimte komt om meer patiënten over te nemen. Tegelijkertijd blijven de huisartsen wel contractueel aansprakelijk om de instroom van patiënten in de ggz te beperken.

Aansprakelijkheidsniveau

Ondertussen blijven de huisartsen ook medisch verantwoordelijk voor complexe patiënten, waarvoor zij eigenlijk niet zijn opgeleid. “Gelet op het steeds strenger wordende tuchtrecht geeft dat een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de huisarts. De rechtspositie van de huisarts is hier heel slecht”, zeggen de advocaten tegen de NOS.

Ander advocatenkantoor

De LHV, die het Integraal Zorgakkoord niet wilde ondertekenen, heeft deze bevindingen voorgelegd aan AKD, een ander advocatenkantoor. Deze juristen onderschrijven de analyse dat het IZA op het punt van de ggz ‘niet in evenwicht’ is voor de huisartsen. “Hier valt op dat de nieuwe taken van de huisarts duidelijk zijn geformuleerd, terwijl de versnelde overname van de wachtende patiënten als een ‘streven’ is geformuleerd.”

Bestuurlijk convenant

De AKD-advocaten delen niet de zorgen over de contractuele aansprakelijkheid voor individuele huisartsen als zij er niet in zouden slagen om de wachtlijsten te verkorten. Zij zien het IZA als een bestuurlijk convenant waar zeker plichten uit voortkomen, maar niet als een contract waaraan individuele huisartsen kunnen worden gehouden.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt ook dat het zorgakkoord geen privaatrechtelijk contract is.