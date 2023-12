Jury kiest Van Poorten tot opinieleider zorg

Verzorgende IG Joep van Poorten is woensdag verkozen tot Opinieleider in de Zorg van 2023. Van Pooren, op social media beter bekend als @BroederJoep, wist de meerderheid van de stemmen te behalen.

Van Poorten laat zijn concurrenten, verpleegkundige in de wijk Jennifer Bergkamp en verpleegkundig specialist Anita de Vette, achter zich. De verkiezing is een initiatief van NU’91, Nursing en TVV voor verzorgenden.

De Helmondse Van Poorten werkt op een psychogeriatrische afdeling. Hij is bekend van TikTok en Instagram, waar hij video’s post over zijn belevenissen op zijn werk. Aan volgers geen gebrek: op TikTok heeft hij er ruim 90.000, op Instagram zijn dat er zo’n 48.000. Behalve de titel en een award, nam hij een opleidingsbudget van 1000 euro in ontvangst.

De verkiezing van Opinieleider in de Zorg werd in 2022 in het leven geroepen om de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden te bevorderen. Ruim 4200 zorgprofessionals in de publieksronde brachten hun stem uit.

De jury bestond uit voorzitter Sander de Hosson (longarts en oprichter van Carend) Michel van Erp (hoofd communicatie van NU’91), Margot Hamel (adjunct-hoofredacteur van Nursing), Rhijja Jansen (hoofdredacteur van TVV) en Saskia van Witzenburg (Opinieleider in de Zorg van 2022).