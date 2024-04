Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijzen

Juvoly en Valtes zijn uitgeroepen tot de winnaars van de Nationale Zorginnovatieprijs 2024. Juvoly heeft QuickConsult voor de huisarts ontwikkeld. Dit programma luistert mee tijdens het gesprek met de patiënt en vat het consult automatisch samen in HIS.

De vakjury, bestaande uit voorzitter Anne Marie Weggelaar-Jansen, Joris Arts, Niels van Gorp en Menno Gravemaker, koos voor Juvoly “omdat administratie één van de grootste ergernissen van professionals is”, aldus Weggelaar-Jansen: “Door de inzet van QuickConsult komt er meer tijd en aandacht voor de patiënt.” Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Mede-oprichter Thomas Kluiters gaat het prijzengeld inzetten om de modellen nog beter te trainen op medisch Nederlands: “We zien dat er veel meer spraakvariatie is dan die je nu in publieke datasets kunt vinden. Hiermee kunnen we zorgen dat we de spraak van iedereen die bij de huisarts komt straks kunnen herkennen.”

Valtes ontving de publieksprijs (5.000 euro) voor de gepersonaliseerde digitale assistent, die mantelzorgers tips, tricks en adviezen geeft in de juiste context en omstandigheden. Valtes helpt ook gemeenten om mantelzorgers te bereiken en persoonlijke ondersteuning te bieden.

Daarnaast laat Valtes in de gratis app bijeenkomsten zien in de directe omgeving van de mantelzorger, zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst over de wlz in een lokaal buurthuis.