Kaalslag dreigt onder huisartsen in Zuidoost-Brabant

Er zijn opvolgers, maar die willen geen lange werkweken maken. De enquête is gehouden onder praktijken die aangesloten zijn bij de grote zorgorganisaties Stroomz en PoZoB uit Helmond, Deurne, Eindhoven, de Kempen en Weert.

Opvolger

Een derde van de huisartsen die vast zijn verbonden aan de 111 praktijken is 55-plus. In totaal wil 21 procent van alle huisartsen binnen vijf jaar een opvolger vinden. En juist het vinden van een geschikte opvolger is niet makkelijk

“Huisartsen die nu aan hun loopbaan beginnen zijn vaak niet bereid om even lange werkweken te maken als hun collega’s die met pensioen gaan”, zegt Monique Hartings.

Zij doet voor het samenwerkingsverband HuisartsenBrainport onderzoek naar de arbeidsmarkt. “Ze willen 30 tot 40 uur werken, waar stoppende huisartsen vaak 50 tot 60 uur per week maken.” De enquête maakt voor het eerst in harde cijfers duidelijk hoe hoog de druk op de huisartsenzorg in de regio is. (ANP)