Kabinet begint met hulp van Defensie een boosteroffensief

Verder wordt volgende week al begonnen met het geven van een extra vaccinatie tegen het coronavirus aan niet-mobiele ouderen. Oorspronkelijk was het plan hiermee in januari te beginnen. “De boostercampagne komt op stoom”, zei demissionair minister Hugo de Jonge vrijdagavond tijdens een persconferentie waar nieuwe maatregelen werden bekendgemaakt om het aantal besmettingen terug te dringen. Hij deed een beroep op iedereen die kan en wil helpen om een bijdrage te leveren om zo het “boosteren” te versnellen.

GGD bijspringen

Het ministerie van Defensie meldt dat “de eerste grote groep militairen” waarschijnlijk volgende week de GGD gaat helpen. “Ze worden zorgvuldig en op de kortst mogelijke termijn klaargestoomd voor verschillende taken”, aldus het ministerie. De militairen gaan zelf ook prikken zetten.

Voor het einde van het jaar moeten alle 60-plussers die dat willen een derde prik, een zogenoemde boosterprik, hebben gehad want nog langer dralen kan leiden tot onnodige sterfgevallen onder ouderen. Dat stellen ouderenorganisaties, waaronder de ANBO, KBO/PCOB en de Koepel Gepensioneerden in reactie op de coronapersconferentie van het kabinet.

Stille ramp

De organisaties vinden het een goed idee om Defensie in te zetten voor het zetten van de boosterprikken. “Het zijn vooral ouderen die, ondanks de vaccinatie, in het ziekenhuis terechtkomen met corona”, aldus een woordvoerder. “Een stille ramp is gaande. Mensen die acute planbare zorg nodig hebben, zoals kankerpatiënten, kunnen al niet meer in de ziekenhuizen terecht en moeten langer op een behandeling wachten, wat veel risico’s met zich meebrengt.”

De seniorenbonden vinden bovendien dat artsen heldere informatie moeten verstrekken over hoe dichtbij we bij code zwart zijn. “Volgens sommigen is het bijna zo ver, anderen zeggen dat we daar nog lang niet zijn. Zulke onenigheid onder de deskundigen zorgt voor onnodige onrust en moet per direct stoppen.” Code zwart (crisisfase 3) houdt in dat de zorg vooral gericht is op het voorkomen van onherstelbare schade, op puur overleven van patiënten. Ziekenhuizen moeten dan rechtstreeks beslissen over welke ernstig zieke patiënten er nog behandeld worden en welke niet.

Iedereen aan de beurt

Een deel van de bevolking heeft al een een boosterprik gehad. Het gaat onder anderen om mensen met een ernstige immuunstoornis. Een flink deel van de 80-plussers heeft al een afspraak gemaakt, aldus De Jonge. “En de zorg prikt de zorg”. Voor andere mensen wordt het versneld zoals andere mensen in zorginstellingen. Vanaf volgende week vrijdag kunnen volwassenen met het syndroom van Down die thuis wonen een booster bij de GGD laten zetten. Zodra alle mensen boven de 60 jaar een boosterprik hebben gehad, mag iedereen een booster halen. Dat gaat van oud naar jong.

De Jonge deed opnieuw een oproep aan mensen om zich te laten vaccineren. Ongeveer 1,2 miljoen mensen zijn nog niet gevaccineerd. Hij verwacht dat aan het einde van de winter iedereen is beschermd tegen het virus. Dat komt omdat ze ingeënt zijn of omdat ze de ziekte hebben gehad. Naast de 750 militairen die helpen met het prikken, staan 60 militaire zorgverleners het zorgpersoneel in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) bij. (ANP)