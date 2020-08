Kabinet belooft ziekenhuispersoneel veel behalve hoger loon

Het verpleegkundig personeel in de ziekenhuizen hoeft definitief niet te rekenen op een extra loonsverhoging. Voorstellen hiertoe werden tijdens een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer tot twee maal toe nipt weggestemd. Wel gaat het kabinet op verzoek van de coalitiepartijen kijken naar knelpunten rond arbeidsomstandigheden, opleiding en administratieve lasten.

Twee voorstellen werden met 69 tegen 68 stemmen verworpen in de Tweede Kamer. Een verrassing was de uitkomst van de hoofdelijke stemming niet. Vóór het zomerreces sneuvelden ook al drie voorstellen voor een structureel betere beloning. Een voorstel voor een eenmalige bonus van 1000 euro haalde het toen wel.

Chaos

De stemming volgde op het coronadebat waarvoor de Tweede Kamer vorige week terugkwam van reces. Die zitting eindigde chaotisch toen PVV-leider Wilders te elfder ure een motie over salarisverhoging hoofdelijk in stemming wilde brengen. Kamerleden van de vier coalitiepartijen verlieten daarop de vergaderzaal, waardoor niet langer het vereiste minimumaantal Kamerleden aanwezig was. ‘Parlementaire sabotage’, brieste Wilders. Volgens de coalitiepartijen was het Wilders zelf die welbewust door alle partijen geaccordeerde werkafspraken rond hoofdelijk stemmen in coronatijd had geschonden.

Keihard nodig

Op woensdag 19 augustus trokken de oppositiepartijen opnieuw de verbale registers open om hun roep om loonsverhoging voor ziekenhuispersoneel kracht bij te zetten. “Hoe kunnen we zo met deze mensen omgaan?”, vroeg SP-leider Marijnissen zich hardop af. “De mensen die ons door de eerste coronapiek heen hebben geholpen en die we nog keihard nodig hebben als er weer een piek aan komt. Er is geen geld voor salarisverhogingen, maar wel voor de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven.”

“We hebben het de mensen in de zorg beloofd om het niet te laten bij een applaus”, betoogde GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. “Mensen die levens redden, moeten meer verdienen dan 2000 euro in de maand.” “U kunt vandaag geschiedenis schrijven”, hield PVV-leider Wilders het kabinet voor. In plaats daarvan toonde het kabinet volgens Wilders zijn ‘ware anti-zorg gezicht’.

Onverantwoord

Zoals viel te voorzien toonde het kabinet zich bij monde van premier Rutte onvermurwbaar. Volgens Rutte is een structurele loonsverhoging in de huidige economische crisis onverantwoord. “Eén procent loonsverhoging kost 600 miljoen euro per jaar. Dat is tien euro per maand extra zorgpremie voor iedereen”, aldus Rutte. “We kunnen niet én-én doen: alle salarissen extra laten stijgen en de economische crisis bestrijden.”

Druk

Rutte waarschuwde ook voor neveneffecten in andere sectoren. Bij een loonsverhoging in de zorg groeit ook de druk om de salarissen van de politie, in het onderwijs en andere beroepen in de semicollectieve sfeer te verhogen. Rutter wees er daarnaast op dat de zorgsector bij de laatste cao-ronde juist al een substantiële loonsverhoging heeft afgesproken. De lonen stijgen de komende jaren, met respectievelijk 7,4 procent in de verpleeg- en thuiszorg en 8 procent in de ziekenhuizen. De loonsverhoging van in totaal 8 procent vindt in twee stappen plaats: per 1 januari 2020 stegen de lonen met 5 procent, volgend jaar later stijgen ze met 3 procent.

Waardering

Het kabinet wil wel werk maken van het voorstel van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om te onderzoeken of sommige startsalarissen omhoog kunnen en of de werkomstandigheden verbeterd kunnen worden. Klaas Dijkhoff (VVD) pleitte onder meer voor aanpak van de regeldruk, betere kinderopvang voor medewerkers die flexibel inzetbaar moeten zijn en ruimte voor powernaps. “Het begint met meer werkplezier, minder afvinklijstjes, meer ondersteuning bij opvang van kinderen en meer waardering voor onregelmatige diensten”, aldus Dijkhoff.

“Waardering gaat niet alleen om salaris”, betoogde CU-leider Gert-Jan Segers. “Maar ook om de hoge werkdruk, de tijdelijke contracten of het gebrek aan loopbaanperspectief.”

De vier partijen vroegen Rutte om voor Prinsjesdag met de resultaten van deze verkenning te komen, maar dat kon de premier niet beloven. Dijkhoff waarschuwde daarnaast voor te veel optimisme: “We moeten geen valse verwachtingen wekken over extra geld voor de zorg met Prinsjesdag.’’