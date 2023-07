Kabinet en zorgsector maken plan aanpak schijnzelfstandigheid

Het kabinet en zes brancheorganisaties in de zorg hebben afgesproken schijnzelfstandigheid in de zorg aan te pakken. Vaak gaat het om zorgpersoneel dat ontslag neemt bij een zorginstelling, om vervolgens als zelfstandige bij diezelfde instelling weer aan de slag te gaan.

Deze zzp’ers verdienen meer dan collega’s in vaste dienst en kiezen vaak gunstiger werktijden. Het vaste personeel heeft het nakijken en zorginstellingen zijn meer geld kwijt aan de inhuur van zzp’ers.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg), minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) tekenen donderdag met onder meer NVZ, ActiZ en Zorgthuisnl een samenwerkingsverklaring om deze schijnzelfstandigheid een halt toe te roepen.

Rechten en plichten

Afgesproken is dat er een fiscaal kader ZZP Zorg wordt uitgewerkt dat onderdeel wordt van een beheersingsmodel Zorg. Hiermee wordt zorginstellingen duidelijk gemaakt wat de rechten en plichten zijn bij de inhuur van zzp’ers. Het model moet voorkomen dat werknemers ontslag nemen om daarna als zelfstandige in dezelfde functie terug te keren. Dit model gaat op 1 januari 2024 van kracht. Het kabinet gaat toezicht en handhaving verstevigen.

“We hebben iedereen in de zorg nodig, ook zzp’ers”, zegt minister Helder. “Ik vind het wel belangrijk dat we schijnzelfstandigheid tegengaan en ook dat mensen een bewuste keuze maken, omdat er ook veel nadelen aan kleven.” Volgens de bewindsvrouw zijn zzp’ers zich niet altijd bewust van de (financiële) gevolgen van het werken als zelfstandige. “Bijvoorbeeld ten aanzien van pensioen, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen. Mogelijk maken zij de stap naar zzp’er onvoldoende doordacht”.

Oneerlijke concurrentie

“We willen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen, werkenden goed beschermen en ons solidaire sociale vangnet behouden”, zegt minister Van Gennip. “Daarom werken we in het kabinet aan een gelijker speelveld voor alle werkenden, het verduidelijken van het verschil tussen werknemers en zzp’ers en verbetering van de handhaving op schijnzelfstandigheid. Deze afspraak in de zorg past daar heel goed bij.” (ANP)