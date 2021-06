Kabinet geeft gemeenten 1,3 miljard euro extra voor jeugdzorg

Het demissionaire kabinet trekt voor volgend jaar nog eens 1,3 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg. Dat is het resultaat van overleg tussen Den Haag en de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg. Een arbitragecommissie oordeelde vorige week dat gemeenten 1,9 miljard euro extra nodig hebben om de jeugdzorg in 2022 goed uit te kunnen voeren.

Het kabinet zegde eerder al 300 miljoen euro toe, dat gaat van die noodzakelijke 1,9 miljard euro af. Daarnaast hebben kabinet en gemeenten afspraken gemaakt over maatregelen om op de kosten te besparen en daarmee wordt naar verwachting 214 miljoen euro bespaard op de uitgaven. Dan blijft er een bijdrage voor volgend jaar over van 1,314 miljard euro.

De arbitragecommissie sprak zich ook uit over de jaren na 2022, tot en met 2028. Ook voor die jaren zijn er miljarden extra nodig, oordeelde ze. Dat oordeel “dient als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie”, stellen het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een gezamenlijke verklaring.

Stelsel hervormen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met het akkoord, maar stelt ook dat “de oplossing voor de lange termijn niet alleen een kwestie van geld is, er zijn ook maatregelen voor nodig”. Volgens hem is “doorgaan op dezelfde weg geen optie.”

Het stelsel moet hervormd worden. Dat vinden ook de gemeenten. Er zal volgens Blokhuis daarbij gekeken moeten worden naar welke hulp onder de Jeugdwet moet vallen, of er zoveel aanbieders van zorg moeten blijven en of er niet meer regionaal moet worden samengewerkt.

De bewindsman gaat ervan uit dat de gemeenten de besparing van ruim 200 miljoen realiseren. Als het toch niet lukt, is de staatssecretaris niet bereid direct “bij te lappen”. “Dan moeten we kijken waar dat aan ligt.”

Gerechtigheid

VNG-voorzitter Jan van Zanen is blij dat er duidelijkheid is voor volgend jaar. “Maar we zijn er nog niet”, waarschuwt hij. “Voor de jaren daarna moeten afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe kabinet net als het demissionaire kabinet ook conform de uitspraak zal handelen.”

Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg kampen ze met tekorten. “Vandaag voelt als gerechtigheid”, reageerde Eelco Eerenberg (wethouder in Utrecht en lid van VNG-subcommissie Jeugd). Jeugdzorg kampt met volgens hem grote werkdruk, veel administratieve rompslomp en lange wachtlijsten. Ongeveer 10 procent van de jongeren zit al in de jeugdzorg. “Dat moeten we keren.”

Jeugdzorg Nederland noemt het belangrijk dat gemeenten nu duidelijkheid hebben over de begroting voor jeugdzorg in 2022. Maar geld alleen is niet genoeg om de problemen van de jeugdzorg op te lossen, aldus voorzitter Hans Spigt. Zo wil hij dat er meer aandacht komt voor de mensen die het werk uitvoeren. (ANP)