Kabinet komt met regionale maatregelen tegen groei besmettingen

Het kabinet maakt vrijdag aan het begin van de avond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen bekend om het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus in de Randstad te stoppen. Het kabinet maakt zich zorgen over de sterke toename.

De afgelopen drie dagen werden recordaantallen besmettingen gemeld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voerde donderdag al overleg met de betrokken veiligheidsregio’s. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

De maatregelen zijn al grotendeels uitgelekt. In de horeca mag er vanaf middernacht niemand meer naar binnen en een uur later moeten de gelegenheden hun deuren sluiten. Daarnaast mag een groep nog uit maximaal vijftig mensen bestaan. Wanneer de maatregelen van kracht worden is nog niet bekend.

De persconferentie met premier Mark Rutte en minister De Jonge begint om 19.00 uur. (ANP)