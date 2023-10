Kabinet komt met strenge wet tegen zzp’ers: dit is het concept

Het demissionaire kabinet-Rutte haalt de teugels voor zzp’ers strak aan. Als iemand “werkinhoudelijk” wordt aangestuurd door een leidinggevende of werk doet dat is “ingebed” in een organisatie, kan hij nooit zzp’er zijn.

In een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel staat ook dat iemand die minder dan 32,25 euro per uur verdient sowieso nooit zzp’er meer kan zijn. De opdrachtgever moet hem in loondienst laten werken, schrijven de demissionaire ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Weerwind (Justitie) in dit concept-wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel moet een einde maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Het ministerie van Financiën heeft gevraagd om een betere afbakening van ‘zelfstandigheid’, omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 hierop gaat handhaven. Financiën vindt dat zzp’ers met oneigenlijke constructies vaak belasting ontwijken.

In Nederland werken ongeveer 1,2 miljoen mensen als zzp’er. In de zorgsector zijn dat er naar schatting 200.000, een aantal dat jaarlijks groeit met ongeveer 8 procent.

Werkinhoudelijke aansturing

“Van arbeid verrichten in dienst van een werkgever is sprake indien de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever of de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever”, staat in het concept-wetsvoorstel. De grens van 32,34 euro per uur stijgt in de toekomst mee met de procentuele toename van het minimumloon.

Eigen rekening en risico

Een uitzondering wordt gemaakt, aldus de concept memorie van toelichting, als een zzp’er voor “eigen rekening en risico” werkt. Dit moet wel het overheersende kenmerk zijn van een werkrelatie. “Om een arbeidsrelatie te kunnen kwalificeren als arbeidsovereenkomst, zal echter wel altijd onder meer sprake moeten zijn van werken in dienst van een ander.”

Het wetsvoorstel betreft een wijziging van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt de wetswijziging waarschijnlijk volgende week in de internetconsultatie, waarna betrokken partijen kunnen reageren.