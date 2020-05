Kabinet ontwikkelt systeem om coronamaatregelen bij te sturen

Het kabinet is bezig met een methode om snel te kunnen bijsturen als het nieuwe coronavirus weer zou oplaaien. Er moet een soort ‘bestuurlijk dashboard’ komen waarin alle gegevens over de ontwikkeling van het virus, de situatie in de zorgsector en het effect van (het loslaten) van de maatregelen worden verzameld. Daarmee kan het kabinet eventueel op de rem trappen of de versoepeling terugdraaien als de verspreiding weer toeneemt.