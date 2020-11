Kabinet overweegt avondklok voor zwaar getroffen regio’s

Interessant voor u

Ziekenhuisopnames groeien ondanks afname positieve testen

Het aantal gemelde coronabesmettingen is dinsdag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tezelfdertijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten gegroeid met 108 tot 2653, stelt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).