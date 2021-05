Kabinet overweegt volgende stap versoepeling te versnellen

Het demissionaire kabinet overweegt de volgende stap van de versoepeling van de coronamaatregelen iets te versnellen. De volgende verruiming zou dan ingaan op 5 juni in plaats van 9 juni, melden ingewijden na het Catshuisoverleg zaterdag.

Het zou betekenen dat restaurants en culturele instellingen een paar dagen eerder open mogen dan gepland. Ook zouden huishoudens meer mensen thuis mogen ontvangen, namelijk vier. Of de versnelling er komt hangt af van verdere positieve cijfers over onder meer besmettingen en ziekenhuisopnames.

De besmettingscijfers dalen al enige tijd. Ook worden er minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. In combinatie met het feit dat steeds meer mensen gevaccineerd worden levert dat een steeds positiever beeld op. Het kabinet neemt rond 31 mei een besluit of stap drie van het openingsplan eerder kan ingaan.

Naast de verdere aanpak van de coronacrisis richting de zomer, met aandacht voor zowel het afschalen van de maatregelen als de crisisstructuur, sprak het kabinet ook met deskundigen over de volledige opening van het voortgezet onderwijs. Er is besloten dat middelbare scholen op 31 mei weer volledig open gaan.

Twee weken geleden kondigde het kabinet een tweede ronde van versoepelingen aan. Afgelopen maandag bleek dat de coronacijfers zich voldoende hadden verbeterd zodat twee dagen later de verruiming kon doorgaan. Dat betekende onder meer dat terrassen langer open mogen en dierentuinen en het pretparken weer bezoekers mogen ontvangen. (ANP)