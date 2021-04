‘Kabinet speelt Russisch roulette met ziekenhuiszorg’

Volgens bestuurder van FNV Zorg & Welzijn Elise Merlijn speelt het kabinet “Russisch roulette” met de ziekenhuiszorg. “Het is volle bak in de ziekenhuizen, er is een hoog ziekteverzuim en operatiekamers zijn gesloten omdat medewerkers meehelpen op de intensive cares. Het beleid is nog steeds: alle hens aan dek.” Ze snapt dat de samenleving snakt naar versoepelingen. “Maar ik vraag me af hoe blij mensen straks zijn als ze voor een gesloten ziekenhuisdeur staan.”

Ook beroepsorganisatie NU’91 maakt zich zorgen. “Iedereen wil versoepelen, wij ook. Maar dat kan alleen als het niet leidt tot meer ziekenhuisopnames”, zegt een woordvoerder. Dat is met de versoepelingen zoals ze nu op tafel liggen alleen mogelijk als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, zegt hij. “En dat is een utopie. Deze versoepelingen komen dus nog echt te vroeg.” (ANP)