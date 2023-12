Kabinet vindt mogelijke koper voor vaccinontwikkelaar Intravacc

Het kabinet heeft een overeenkomst bereikt met het Nederlandse bedrijf FDI Biosciences, dat alle aandelen in vaccinontwikkelaar Intravacc wil kopen. Eerder dit jaar kondigde het inmiddels demissionaire kabinet al aan het staatsbedrijf van de hand te willen doen via een openbaar verkoopproces.

Het gaat om een voorlopige overeenstemming, waarin is afgesproken alle aandelen aan FDI Biosciences te verkopen “nadat aan enkele resterende voorwaarden is gedaan”. FDI Biosciences overweegt meteen in te grijpen met een reorganisatie, meldt zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer.

Pandemie

Het was de bedoeling om het bedrijf al eerder te verkopen. In het voorjaar van 2020 is het verkoopproces stilgelegd vanwege de coronapandemie. Na die periode zou opnieuw worden gekeken naar privatisering. Dit voorjaar kondigde het kabinet dus alsnog een openbaar verkoopproces aan.

Intravacc produceert geen vaccins. De onderneming helpt bij de ontwikkeling ervan. Ook voert het onderzoek uit voor nieuwe vaccins. (ANP)