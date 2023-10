Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Nu het Europese plan tot een accijns op e-sigaretten of vapes te lang op zich laat wachten, ziet het kabinet wel wat in het zelf invoeren van zo’n accijns. Voorwaarde is wel dat de Tweede Kamer daar expliciet om vraagt: staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie) benadrukt dat het kabinet is gevallen en daardoor demissionair is. Maar de Kamer heeft nog wel volle slagkracht. Hij nodigt de Kamer dan ook uit met een plan hiertoe te komen.