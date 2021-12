Kabinet wil 2G-voorstel doorschuiven naar volgend jaar

Het demissionaire kabinet wil het omstreden voorstel voor een zogenoemd 2G-beleid pas in het nieuwe jaar bespreken met de Tweede Kamer. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Kamer zich er deze week over zou buigen.

Toegang

In het plan van het kabinet zouden alleen mensen die zijn gevaccineerd of recent zijn genezen van een coronabesmetting nog toegang kunnen krijgen tot plekken waar het risico op een besmetting hoog is. In de huidige situatie is ook een negatieve test een optie.

2G

Het voorstel stuitte in de Tweede Kamer op veel verzet. Het kabinet vindt het nog steeds een goed idee om 2G mogelijk te maken, maar gezien de hoge besmettingscijfers en de opkomst van de Omikron-variant denkt het niet “dat er op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico op basis van 2G te kunnen openen”.

De Jonge

Tegelijkertijd erkent De Jonge in zijn brief dat in de Kamer “steun op dit moment nog onvoldoende zeker is”.

Coronapas

De Kamer zou deze week ook voorstellen van het kabinet bespreken om gebruik van de coronapas mogelijk te maken op de werkvloer en in het onderwijs. De Jonge stelt aan de Kamer voor om alle drie de voorstellen na het kerstreces te bespreken. De Kamer gaat er uiteindelijk zelf over wanneer plannen van het kabinet worden besproken.

ChristenUnie

De ChristenUnie, een van de tegenstanders van een 2G-beleid, is blij. “Zoals vaker gezegd, vindt de ChristenUnie 2G – nu en ook later – geen heilzame weg”, laat Kamerlid Mirjam Bikker weten. De partij stelde onlangs een 1G-beleid voor, waarbij iedereen zich moet laten testen, gevaccineerd of ongevaccineerd. De Jonge is geen fan van dat idee: het zou erg duur zijn en heel veel testcapaciteit vergen.

Boosteren

“Verstandig”, noemt SP-Kamerlid Maarten Hijink het besluit. “Besteed de tijd beter aan het boosteren van 60-plussers, investeer in de zorg en onze zorgverleners, tref voorbereidingen op Omikron, overtuig mensen tot vaccinatie en bestrijd het virus met maatregelen waarvan we weten dat ze wél werken.”

Afstel

Fleur Agema van de PVV is minder te spreken. “Maak van uitstel afstel!”, twittert ze. “Nu eerst de zorg uit het grijze gebied voor code zwart zien te halen. Dat doen we samen, mét ongevaccineerden.” (ANP)