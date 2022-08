Kabinet wil vrije artsenkeuze toch inperken

Zij kunnen nu reageren op het stuk en bijstelling opperen. Het is de bedoeling dat er op Prinsjesdag een voldragen akkoord ligt dat is verwerkt in de begroting 2023. Het IZA beoogt een reorganisatie van de zorg, met als uitgangspunten dat zorgverleners meer samenwerken en de zorg dicht bij de patiënt beschikbaar is.

Polis

Een patiënt die nu naar een zorgverlener gaat zonder contract met zijn zorgverzekeraar, krijgt toch een deel van de rekening vergoed. Bij een zogeheten naturapolis ligt die vergoeding rond de 75 procent, bij een voordeliger budgetpolis kan dat lager zijn. Alleen de duurdere restitutiepolis vergoedt altijd alle zorg die onder de polis valt.

Het schrappen van de vergoedingsverplichting bij natura- en budgetpolissen wordt het afschaffen van de ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. In 2014 sneuvelde een wetsvoorstel van oud-minister Edith Schippers daartoe in de Eerste Kamer. (ANP/Skipr)