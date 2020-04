Kabinet zet streep door privatisering vaccininstituut

Nederland doet een onderzoeksinstituut voor vaccins toch niet van de hand. Het kabinet heeft zich bedacht nu de wereld in de greep is van de coronapandemie en naarstig op zoek is naar vaccins.

De productiepoot van het Bilthovense instituut is in 2012 al geprivatiseerd, en het overgebleven onderzoekscentrum Intravacc zou binnenkort volgen. Maar het kabinet ziet daar vanaf. “Het stond in de verkoop, maar we zetten dat on hold”, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Juist in het licht van de ontwikkelingen.”

Noodclausule

Bij de verkoop van de vaccinfabriek van het instituut aan het Indiase Serum Institute, zou de koper hebben beloofd dat Nederland in geval van nood weer een beroep zou kunnen doen op de fabriek, verzekerde het toenmalige kabinet volgens Argos en De Groene Amsterdammer aan de Tweede Kamer. Maar Serum Institute verklaarde desgevraagd niets te weten van zo’n afspraak, schrijven zij. (ANP)