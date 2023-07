Kamer besluit dit najaar pas over controversiële onderwerpen

Het kabinet Rutte-IV heeft vrijdag 7 juli zijn ontslag ingediend bij de koning. Totdat er een nieuw kabinet aantreedt, behandelen zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen alleen lopende zaken. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. Wat er wel en niet behandeld wordt, beslist de Kamer. De Kamerleden kunnen onderwerpen aanwijzen waarvan zij vinden dat die niet kunnen worden behandeld. Zo wil fractiespecialist Fleur Agema (PVV) dat alle bezuinigingsvoorstellen in de zorg controversieel worden verklaard.

Na het reces

Demissionair minister-president Mark Rutte legde op maandag 10 juli 2023 een verklaring af in de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet. Aansluitend ging de Kamer in debat, onder meer over het formele besluitvormingsproces over controversiële onderwerpen en wetsvoorstellen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp had eerder 27 juli voorgesteld, maar de Kamerleden tillen dat liever over het reces, wanneer zij terug zijn van vakantie. “Dat betekent dat in augustus alles ambtelijk zal worden voorbereid”, aldus Bergkamp. “In de week van 12 september vindt dan besluitvorming plaats tijdens de plenaire vergadering.”