Kamer bevriest eensgezind eigen risico voor 2022

De Tweede Kamer hoeft niet te discussiëren over de vraag of het eigen risico voor de zorgverzekering in 2022 gelijk moet blijven. Van VVD tot SP, iedereen vindt het zinnig om zonder missionair kabinet het eigen risico te bevriezen op 385 euro.

Het eigen risico gaat dus naar alle verwachting niet omhoog in 2022. Volgens minister Hugo de Jonge zou het eigen risico zonder deze motie zo’n 10 euro gestegen zijn. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het eigen risico.

Vaste eigen bijdrage

De Kamer vindt dat het volgende kabinet de eigen-risico-methodiek in de zorg onder de loep moet nemen. Over de toekomst van het eigen risico hebben de partijen wel degelijk andere meningen. Zo denken D66, VVD en CDA aan een vaste eigen bijdrage per behandeling. D66-Kamerlid Wieke Paulusma sprak in het Kamerdebat over een vaste eigen bijdrage van 90 à 100 euro.

Afschaffen eigen risico

Aan de andere kant van het spectrum zijn de SP en de PVV voor het afschaffen van het eigen risico. De SP noemt het eigen risico al een tijd “een boete op ziek zijn”. Fleur Agema (PVV) vindt het eigen risico een “blokkade voor preventie”, omdat mensen daardoor zorg mijden en wachten tot de problemen erger zijn.

Zorgprestatiemodel

De motie voor het bevriezen van het eigen risico in 2022 zou zelfs een “hamerstuk” zijn en zonder debat de Tweede Kamer passeren, ware het niet dat de eigen-risico-systematiek in combinatie met het nieuwe zorgprestatiemodel voor sommige ggz-patiënten extra kosten met zich meebrengt. Door het nieuwe zorgprestatiemodel dat per 2022 ingaat, kunnen ggz-cliënten twee keer te maken krijgen met een eigen bijdrage als hun behandeling in twee kalenderjaren plaatsvindt.

‘Vervelend neveneffect’

De Kamervragen van GroenLinks (ook namens de PvdA), SP, Liane den Haan (ook namens de BBB en DENK) hierover deed minister Hugo de Jonge af door te zeggen dat deze dubbele eigen bijdrage voor ggz-patiënten een ‘vervelend neveneffect’ is van het ‘door het hele veld gewenste nieuwe zorgprestatiemodel’.