Kamer neemt voorstel aan om macht Zorginstituut in te perken

Aanleiding voor het voorstel van minister De Jonge was de gang van zaken rondom het extra geld voor verpleeghuizen. In 2017 liet toenmalig staatssecretaris Van Rijn een Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg op stellen. Pas daarna bleek dat de registratie van dit Kwaliteitskader bij het Zorginstituut betekende dat het juridisch bindend was en dat het kabinet de benodigde extra kosten moest betalen. De rekening voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg: 2,1 miljard euro.

Niets meer te zeggen

De Kamer had zelf om extra geld voor de verpleeghuizen gevraagd. Toch viel het slecht dat er op deze manier achteraf een prijskaartje aan een kwaliteitskader kon worden gehangen. Het zou een aantasting zijn van het budgetrecht van de Kamer. Die heeft het recht om aanpassing van het budget van VWS aan te vragen als ze dat wil. Nu had de Kamer niets meer over het geld te zeggen, zo leek het in.

Bedrag voor verpleeghuizen niet verlaagd

In februari 2018 kondigde minister De Jonge daarom aan dat hij dit wilde herstellen. Hij wilde eigenlijk in de zomer van dat jaar al met een wetsvoorstel komen. In de Kamercommissie VWS werd even gevreesd dat de minister het extra bedrag voor de verpleeghuizen wilde verlagen en dat was nou ook weer niet de bedoeling. De minister verzekerde de Kamer vervolgens dat dit niet het doel van zijn wetsvoorstel zou zijn. In het voorstel van De Jonge komt er weer een toetsing door de minister, waarop de Kamer invloed kan uitoefenen, aldus de NOS. De Eerste Kamer moet nog over het voorstel stemmen.