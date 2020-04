Kamer nog eens per twee weken in debat over corona

De Tweede Kamer gaat eens in de twee weken debatteren over de bestrijding van het coronavirus. Tot dusver kwamen de volksvertegenwoordigers elke week samen om met premier Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid te praten over de crisis.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder deze week in het debat al aan dat zijn ministerie nog eens in de twee weken een grote Kamerbrief met de stand van zaken over het coronavirus wil sturen, en een ruime meerderheid van de Kamer wil dat ritme volgen. De PVV wilde wel wekelijks de kwestie blijven bespreken.

De Tweede Kamer werkt ook de komende twee weken tijdens het reces door. Er staan volgende week geen plenaire vergaderingen op de agenda, maar wel twee commissievergaderingen. Er zijn veel minder vergaderingen in de Kamer als gevolg van het coronavirus.

Crisisberaad

Het crisisberaad van de meest betrokken kabinetsleden over de crisis zal in principe één keer per week plaatsvinden. De afgelopen weken was het vaak twee keer. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) staat gepland op woensdagen. (ANP)