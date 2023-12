PVV maakt nieuwe samenstelling Kamer meteen te gelde: na kerst zeven zorgdebatten

De PVV laat er geen gras over groeien en maakt meteen gebruik van de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. In de nieuwe Kamer is er, mede dankzij de grote winst van de PVV, nu wél een meerderheid voor allerlei debatten die zorgwoordvoerder Fleur Agema wilde voeren. Agema heeft de kans om deze debatten aan te vragen direct aangegrepen.

Agema heeft een meerderheid gevonden voor zeven zorgdebatten. De bedoeling is dat deze debatten zo snel mogelijk na het kerstreces plaatsvinden. Het PVV-Kamerlid wil onder meer een debat met demissionair minister Helder van VWS over de krapte op de arbeidsmarkt en doet ze voorstellen voor een forse terugdringing van de bureaucratie in de zorgsector. In een ander debat komt de volgens haar “stroeve toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg door de afbouw van de complexe zorg” aan de orde.

Zorg “ontoegankelijk’

In een apart Kamerdebat staat de “ontoegankelijkheid van de zorg” centraal. PVV wil dat Helder en Kuipers daarin verantwoording afleggen over de zorgkantoren, die “de toegang willen beperken tot de verpleeghuizen”, aldus Agema. Maar het debat gaat ook over andere barrières die patiënten ervaren, zoals de lange wachtlijsten, OK-stops en patiëntenstops bij huisartsen. PVV vindt dat de handhaving van de zorgplicht van zorgverzekeraars door de NZa “moeilijk” verloopt.

Een van de zeven debatten die de PVV gisteren heeft aangevraagd en waarvoor de partij gisteren een meerderheid van de Kamer achter zich kreeg, zal gaan over zorgmijders. Agema vraagt Kuipers of de volgens de PVV “hoge zorgkosten” er niet voor zorgen dat meer mensen de zorg mijden: “Armoede zorgt voor meer zorgklachten”.

IC’s niet op crisissterkte

Een vijfde Kamerdebat gaat over de IC-capaciteit. Die is volgens de PVV niet “op crisissterkte” voor een eventuele nieuwe pandemie. Bij het zesde debat staat het kabinetsrapport over het handelen van het ministerie van VWS tijdens de coronacrisis op de agenda. Het laatste debat zoomt in op de inkoop van beschermingsmiddelen in de coronacrisis en de mondkapjesdeal van VWS met Relief Goods Alliance van Sywert van Lienden.

Nieuwe verhoudingen

PVV heeft een meerderheid voor de debatten gekregen door de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer, waarin onder meer BBB en PVV veel zetels erbij hebben gekregen en NSC van Pieter Omtzigt een nieuwkomer is. De nieuwe Kamerleden werden gisteren beëdigd. In de oude Kamer werden door Agema aangevraagde debatten meestal niet gesteund.

Veel partijen in de nieuwe Kamer willen dat demissionair premier Rutte ook aanwezig is bij de zorgdebatten.

