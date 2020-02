Kamer verwijt Bruins lakse houding in crisis kraamzorgsector

Onacceptabel

De meeste fracties ergeren zich aan het gebrek aan snelheid bij Bruins. “Al enkele keren is toegezegd om de max-max-tarieven te betalen voor 2020, maar het is nog niet gerealiseerd”, zei PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen in een debat met de Kamercommissie VWS: “Het is onacceptabel dat we zo lang moeten wachten.”

Terugwerkende kracht

Ploumen dient in het spoeddebat een motie in waarin Bruins wordt gevraagd zorgverzekeraars de max-max-tarieven voor de kraamzorg meteen in te voeren, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Die motie wordt gesteund door het overgrote deel van de Tweede Kamer.

Dat hogere tarief is nodig om kraamzorgbedrijven direct financieel te helpen. Een groot deel van de ondernemingen bevindt zich in de financiële problemen, omdat de NZa te lage tarieven vaststelt en zorgverzekeraars te weinig betalen. Volgens branchevereniging Bo Geboortezorg draaien de vijf grootste bedrijven in deze sector al enkele jaren verlies.

Vertragingstactiek

Ploumen hekelde de “vertragingstactiek” van de zorgverzekeraars: “De minister moet echt ingrijpen”. De PVV zei “nú” een oplossing te willen. De kritiek op Bruins werd gesteund door alle Kamerfracties. Ook partijgenoot Kelly Regterschot (VVD) vond dat hij snel in actie moet komen: “De minister is aan zet. Moeten we eerst wachten tot er een bedrijf failliet gaat?”

Bruins vond het niet zijn taak om zich inhoudelijk te bemoeien met de gesprekken tussen de partijen in de kraamzorgsector. “Bedrijven moeten met de zorgverzekeraars onderhandelen over een goede financiering”, zei hij. “En voor betere beloning van het personeel moeten vakbonden onderhandelen met de werkgevers. Ik ga niet zeggen wat cao-partijen met elkaar moeten bespreken.”

Wachtdiensten

De minister zei dat ook de beloning voor de wachtdiensten een taak is van de cao-partners. Voor deze wachtdienst van acht uur krijgt een kraamzorgmedewerker ruim 11 euro bruto. “Onacceptabel laag”, liet Corinne Ellemeet (GroenLinks) weten. “We moeten voor personeel in de zorg goed zorgen. En nu doen we dat niet. Ik vind het niet kunnen.” Bruins zegde de Kamer toe dat hij de NZa vraagt om de honorering van wachtdiensten te bekijken.

Bruins verzekerde de fractieleden dat hij de huidige gesprekken in de sector in de gaten houdt. Met name de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en Zorg in Nederland (de Kraamvogel). Dit bedrijf staat aan de rand van een faillissement en heeft al twee keer een voorschot ontvangen om de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Kamer en Bruins verwachten dat meer bedrijven problemen hebben. De NZa komt in maart met een rapport over de financiële situatie van kraamzorg-ondernemingen.

Beloften

Enkele Kamerleden wezen erop dat zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheid moeten tonen. CDA-Kamerlid Joba van den Berg: “Ze moeten inzien dat kraamzorgbedrijven met de huidige tarieven niet uitkomen.” Ploumen: “Beloften worden door hen niet nagekomen. In dit dossier zie ik op geen enkele manier hoe ze een oplossing dichterbij brengen.”