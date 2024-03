Kamer vraagt om meer actie tegen dalende vaccinatiegraad

Een deel van de Kamer had om deze concrete maatregelen gevraagd. Wel vindt hij het belangrijk dat de vaccinatiegraad omhoog gaat, zei hij tijdens het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

Dalende vaccinatiegraad

Vorige week meldde de GGD een uitbraak van de mazelen en sloeg het RIVM alarm over het stijgende aantal baby’s met kinkhoest. Sinds februari zijn vier baby’s aan die ziekte overleden. Een flink aantal fracties maakt zich grote zorgen over de dalende vaccinatiegraad.

Mede als gevolg daarvan worden kinderen met mazelen en kinkhoest heel ziek en overlijden onnodig, zei onder meer D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Paulusma wierp Van Ooijen zijn “eigen falende inzet” voor de voeten, mede omdat hij eerder een wetsvoorstel tot verplicht vaccineren ontraadde. “Hij moet direct actie ondernemen, in plaats van zich alleen grote zorgen te maken over de dalende vaccinatiegraad”. Zij noemde het onderwerp een “kwestie van leven of dood” en kreeg genoeg steun om “zo spoedig mogelijk” een debat in te plannen.

Het kabinet heeft het wetsvoorstel destijds niet ontraden, maar een “neutraal standpunt ingenomen”, laat een woordvoerder van het ministerie na het vragenuur weten.

Kinderen zonder vaccinatie weren uit opvang

De VVD kondigde eerder dinsdag een initiatiefwetsvoorstel aan om ongevaccineerde kinderen te weren uit de opvang. Ook PVV en GroenLinks-PvdA willen meer actie. Kamerlid Elke Slagt (GroenLinks-PvdA) wil bijvoorbeeld dat de staatssecretaris geld beschikbaar stelt voor een wijkgerichte aanpak met “vrije inloop voor informatie en mogelijkheid om je kind direct te laten vaccineren.” Van Ooijen wil kijken of dat mogelijk kan worden gemaakt. Hij vindt dat de toegankelijkheid voor betrouwbare informatie en vaccinaties moet worden verbeterd.

Desinformatie

De dalende vaccinatiegraad komt volgens Van Ooijen vooral door “desinformatie en leugens” op onder meer sociale media zoals TikTok. “Mede daardoor daalt het vertrouwen in vaccinaties”. Naast het aanpakken van desinformatie moet het vertrouwen worden opgekrikt.

De staatssecretaris kwam daarbij fors in aanvaring met Thierry Baudet (Forum voor Democratie) die zei dat de desinformatie juist door “overheden en farmaceutische instellingen” wordt verstrekt. Volgens Baudet zijn tijdens corona vanuit de overheid “evidente leugens” verspreid over coronavaccins. Van Ooijen veegde daarop fel de vloer aan met de uitlatingen van Baudet waar “geen bal van klopt”. (ANP)