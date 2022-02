Kamer wil aanpak van fraude en hoge winsten in de zorg

Minister Conny Helder (Langdurige zorg) erkende tijdens een debat over zorgfraude dat het toezicht op meerdere terrein in de zorg nog niet goed loopt. Gemeenten hebben dit vaak niet goed op orde bij bijvoorbeeld de jeugdzorg of maatschappelijke zorg, blijkt uit onderzoek. Zij zegde de Kamer toe dat gemeenten meer ondersteuning krijgen bij het toezicht en de aanpak van fraude.

Misbruik van zorggelden noemde de nieuwe minister “onacceptabel”. Ze wees erop dat er al veel stappen zijn gezet om malafide zorgverleners aan te pakken en dat er nog wetsvoorstellen aan komen, waarvan er een al een tijd bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling. Het gaat volgens haar om een kleine groep zorgaanbieders bij wie sprake is van fraude of belangenverstrengeling.

Administratielast

Tegelijk is ze huiverig om zoveel controle in te voeren dat de regeldruk voor zorgaanbieders toeneemt. Ook de Tweede Kamer waarschuwt voor te veel administratieve rompslomp in de bedrijfsvoering. Daar moet een goede balans in komen. Wel wezen partijen erop dat de drempels om nu iets nieuws te beginnen in de zorg laag zijn, zodat mensen met slechte intenties mogelijk te makkelijk een zorgbedrijfje kunnen beginnen. Minister Helder wil kijken naar de regels voor toetreding en beter kunnen sturen op een “integere bedrijfsvoering”.

Winsten

De SP wil helemaal af van winstuitkeringen in de zorg, omdat dit misbruik in de hand zou werken. De PVV dringt er ook op aan om “het leegroven van de zorgruif” tegen te gaan, ook al gaat het om legale winsten. PVV’er Fleur Agema wees op onderzoek waarin staat dat zorginstellingen soms winsten maken van 20 procent en dat dit per definitie niet goed kan zijn. De minister en ook de VVD zijn tegen excessieve winsten, maar maakten niet duidelijk welk winstpercentage wel acceptabel zou zijn. (ANP)