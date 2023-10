Kamer wil poliklinieken voor patiënten met langdurige covid

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er poliklinieken komen voor patiënten met langdurige covid. Een voorstel hiertoe heeft Nico Drost, Kamerlid voor de ChristenUnie, woensdagavond in de Kamer gedaan. Dat voorstel wordt in ieder geval gesteund door D66, CDA, PVV, GroenLinks-PvdA , SGP en BBB.