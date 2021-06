Kamer wil snel prik voor kinderen vanaf 12 jaar met aandoening

Demissionair zorgminister De Jonge (VWS) heeft ook die intentie, maar gaf aan dat hij toch een advies hierover van de Gezondheidsraad wil afwachten. Dat zou komende woensdag komen.

D66-Kamerlid Jan Paternotte is het er niet mee eens dat het kabinet nog langer wacht. Hij wijst erop dat de Europese medicijnautoriteit EMA al heeft geoordeeld dat vaccinatie met Pfizer/BioNTech bij kinderen vanaf 12 jaar oud veilig is. Enkele Europese landen zijn daarom al bezig om kinderen in te enten, evenals de VS.

Vaak zitten deze kwetsbare kinderen volgens de D66’er al veertien maanden binnen, evenals gezinsleden, om zoveel mogelijk risico op besmetting met het coronavirus uit te sluiten. Huisartsen kunnen wat Paternotte betreft nu al aan de slag gaan om de betrokkenen te selecteren zodat ze snel een afspraak kunnen maken. Op Forum voor Democratie na was de hele Kamer het daar mee eens. (ANP)