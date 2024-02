Kamer wil tegen wens minister in speciale covid-poliklinieken

Lang was het onzeker of het amendement van GroenLinks-PvdA het zou halen, maar dankzij de steun van de PVV is die meerderheid nu verzekerd. Donderdag zal de Kamer stemmen over een zogeheten amendement (wijzigingsvoorstel) dat de zorgbegroting op dit punt moet worden aangepast.

Het kabinet moet deze opdracht van de Kamer uitvoeren, ook al vindt Helder dat het niet aan de politiek is om te bepalen dat de zorg rondom patiënten met langdurige corona in gespecialiseerde poliklinieken moet worden geregeld.

Een krappe 107.000 mensen hebben de afgelopen weken een petitie getekend waarin de regering wordt gevraagd om 27 miljoen euro vrij te maken voor speciale poliklinieken voor mensen met langdurige covid. Zij was daarmee een ondersteuning voor het voorstel van Kamerlid Julian Bushoff én een oproep aan de Kamer om daarmee in te stemmen.

De petitie werd dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer aangeboden. Het pleidooi is een initiatief van de patiëntenorganisaties PostCovid NL, Long Covid Nederland, #Niethersteld, Kinderen met LongCovid en de patiëntenalliantie PAIS.

Vorig jaar al stemde een Kamermeerderheid in met een motie die het kabinet opriep om ervoor te zorgen dat die poliklinieken er zouden komen. Die motie was door toenmalig zorgminister Ernst Kuipers ontraden. Het kabinet kan een motie van de Kamer naast zich neerleggen, maar een amendement niet. (ANP)