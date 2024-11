Kamer wil van Agema plan om medisch specialisten in loondienst te krijgen

Beeld: Tanya/stock.adobe.com

De Tweede Kamer heeft vanmiddag tijdens de stemmingen een motie hierover aangenomen van de SP. Ook de PVV stemde voor de motie. De VVD was tegen.

Hiermee zet de Kamer de minister verder onder druk, die eind september nog liet weten de medisch specialisten niet tot loondienst te willen dwingen. Zij schreef toen enigszins cryptisch: “Het is op dit moment nog niet mogelijk om een gedegen afweging te maken in het kader van de noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit van regelgeving”. De VVD stemde tegen en was blijkbaar weer van gedachten veranderd. VVD Tweede Kamerlid Judith Tielen vertelde namelijk bij Zorgvisie, eveneens eind september: “De huidige situatie is een belemmering om een transitie naar passende zorg tot stand te brengen. Er wordt al lang over gepraat. Ons geduld begint op te raken.” Ook zij drong toen aan op een uitgewerkt ‘loondienstplan’.

IZA geld voor ic-bedden

Omdat vanwege de bezuinigingen op pandemische paraatheid de opschaling van de ic-capaciteit niet van start gaat, terwijl het aantal operationele ic-bedden inmiddels is teruggelopen naar 850, moet het geld ergens anders vandaan komen. De Kamer nam een motie aan van de PvdA om de 35 miljoen euro die is gereserveerd in het IZA te gebruiken om de meerkosten van de ic-opschaling tot 1.150 bedden te bekostigen. De Kamer wil uiterlijk eerste kwartaal 2025 worden geïnformeerd over de uitvoering hiervan.

Voor het schrappen van de bezuinigingen op pandemische paraatheid, zoals de PvdA en SP voorstelden, was geen meerderheid te vinden. Wel vroeg de hele Tweede Kamer de regering om ervoor te zorgen dat bij alternatieve financiering de uitvoerders van de publieke gezondheidszorg hetzelfde pakket, zoals al afgesproken in het programma pandemische paraatheid, kunnen uitvoeren. Dit om de pandemische paraatheid toch te kunnen garanderen.

Ouderenzorg

De Kamer vraagt van het kabinet om de plannen voor ouderenhuisvesting integraal op te nemen in de plannen voor de ouderenzorg. Deze geïntegreerde plannen zouden volgens afspraak begin 2025 naar de Kamer moeten worden gestuurd. Een motie van de SP om de bezuiniging van ruim 600 miljoen op de langdurige zorg niet alleen uit te stellen, maar structureel te schrappen, haalde het niet.

Een motie van PVV en Ja21 probeerde het winst maken op zorg met verblijf aan te pakken. In Nederland is dit verboden, maar omdat woon-zorgcomplexen niet worden gezien als intramurale zorg maar als thuis wonen, is het winstverbod te omzeilen. Een Kamermeerderheid steunde de motie en is van mening dat intramuraal verblijf niet verward dient te worden met thuis. De regering krijgt het verzoek om uit te spreken dat intramuraal verblijf niet hetzelfde is als thuis.

Solidariteit, zorgpremies

Een motie van de SP om de almaar verder stijgende zorgpremies te beteugelen en ze zo betaalbaar te houden voor mensen met lage inkomens, kreeg onvoldoende steun. De indiener van de motie vroeg de regering een plan te maken voor het heffen van een inkomensafhankelijke zorgpremie. De linkse oppositiepartijen stemden voor, alle rechtse partijen, inclusief D66 stemden tegen.

Zuyderland Ziekenhuis

Een motie van de SP om de acute verloskunde in het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen open te houden, werd verworpen. Zelfs de PVV, die tot voor kort de eigen minister nog aanviel omdat zij zich niet duidelijk genoeg inzette om de sluiting van de SEH op locatie Heerlen te voorkomen, stemde tegen.

Ggz

Tot slot twee moties die het wel haalden: het verzoek aan de regering om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 met oplossingen te komen voor de gespecialiseerde ggz. De Kamer wil dat de financiële prikkels verdwijnen die het aanbod van gespecialiseerde ggz ontmoedigen.

De Tweede Kamer nam de motie van de VVD aan om de hbo-psycholoog op de beroepenlijst te plaatsen van het zorgprestatiemodel. Hiermee moet meer behandel- en begeleidingscapaciteit beschikbaar komen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ggz.