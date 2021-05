De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zo snel mogelijk – en nog voor het zomerreces – behandelen. Dat blijkt uit de procedurevergadering die hier afgelopen week over is gehouden.

Begin deze maand is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Onlangs lichtte demissionair minister Van Ark het voorstel toe in een begeleidende brief aan het parlement. De eerstvolgende stap is bestaat uit een ronde schriftelijke vragen aan het ministerie van VWS.