Zo wordt de nieuwe datawet voor de zorg uitgerold

Er is lang om geroepen en op gewacht, maar deze maand is de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) eindelijk naar de Tweede Kamer gegaan. Wat de verschillende branches in de zorg de komende jaren te wachten staat, legt minister Van Ark uit in een beleidsbrief .

De wet moet een einde maken aan de gedateerde uitwisseling van gegevens – via dvd’s en faxen – tussen en binnen zorgorganisaties. Minister Bruins legde in 2018 de basis voor de wet. De wet wordt de komende jaren in fasen uitgerold en geïmplementeerd. Voor de Wegiz is een meerjarenagenda vastgesteld waarin een aantal soorten gegevensuitwisseling staan die met voorrang gedigitaliseerd moeten worden. Een update van de meerjarenagenda wordt komende zomer verwacht.

Twee sporen

Voor de uitrol van de wet zijn twee sporen uitgezet. Gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen in ‘spoor 1’, waardoor de uitwisseling in ieder geval elektronisch plaatsvindt, of in ‘spoor 2’, waarbij volledige interoperabiliteit gerealiseerd wordt. Volledige interoperabiliteit betekent dat gegevens gestandaardiseerd tussen informatiesystemen worden uitgewisseld. Vier gegevensuitwisselingen die als eerste prioriteit krijgen, zijn Medicatie-Digitaal receptenverkeer, Verpleegkundige overdracht, Beeld-Ziekenhuizen en de Ziekenhuizen Basisgegevensset Zorg.

Financiering

Voor de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen lopen nu al subsidieregelingen en focusprogramma’s. “De aanpak van stimuleren, experimenteren en implementeren is dus essentieel voor het realiseren van elektronische uitwisseling van gegevens”, schrijft de minister hierover. “Aanwijzing onder de Wegiz is het sluitstuk. Het sturen op afhankelijkheden en onderlinge samenhang is van belang om de implementatie van elektronische gegevensuitwisseling tot een succes te maken. Tevens is gebleken dat het in een meerjarig perspectief bieden van financiering voor de implementatie, door middel van eerdergenoemde initiatieven, een belangrijke stimulans kan zijn.”

Tijdspad

Van Ark geeft in haar brief ook alvast een doorkijkje naar het tijdspad voor de vier gegevensuitwisselingen die als prioritair zijn bestempeld.

Bij de Verpleegkundige Overdracht kan naar verwachting in 2022 worden begonnen met de uitwerking van een spoor-2-aanwijzing. Daarnaast wordt onderzocht of een daaraan voorafgaande spoor-1-aanwijzing een reële mogelijkheid zou zijn.

Digitaal Receptenverkeer: een spoor-2-aanwijzing kan naar verwachting in 2026 of 2027 in werking treden. De spoor-1-aanwijzing die momenteel in voorbereiding is, kan naar verwachting medio 2022 in werking treden, althans gelijk met of kort na de inwerkingtreding van de Wegiz.

Beelduitwisseling voor medisch-specialistische zorg: de spoor-2-aanwijzing die momenteel in voorbereiding is, kan naar verwachting begin 2024 in werking treden.

Basisgegevensset Zorg voor instellingen voor medisch-specialistische zorg: de spoor-2-aanwijzing die momenteel in voorbereiding is, kan naar verwachting begin 2024 in werking treden.

Via het programma InZicht (met bijbehorende subsidieregeling) wordt intussen al regionaal gewerkt aan de uitwisseling van gegevens conform de (kwaliteits)standaard Verpleegkundige Overdracht. De komende jaren werkt het programma InZicht aan het verder uitbreiden van het aantal regio’s. Op deze manier wordt de standaard geleidelijk landelijk ingevoerd en wordt er geleerd over hoe de standaard werkt in de praktijk.

Voor Digitaal receptenverkeer (onderdeel van Medicatieoverdracht) geldt een vergelijkbare situatie als met Verpleegkundige Overdracht.

Van Ark wil in de zomer met een compleet overzicht komen van de tijdpaden van geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Ze komt dan ook met een aangepast meerjarenplan voor de implementatie van de wet. “In de aanbiedingsbrief zal ik dan tevens een toelichting geven op het tijdpad van de individuele gegevensuitwisselingen die in de Meerjarenagenda zijn opgenomen en bespreken wat ik doe om uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders te bevorderen. Na de zomer zal ik een voortgangsbrief aan uw Kamer sturen met een algemene toelichting op de stand van zaken van het programma, conform mijn eerdere toezegging om uw Kamer hierover jaarlijks te informeren”, aldus de minister.