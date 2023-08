Kamerlid Lucille Werner (CDA) stapt op na verkiezingen

Werner werd bij de verkiezingen in 2021 hoog op de CDA-lijst gezet, en was een van de weinige nieuwkomers in de fractie na de verkiezingen die voor de christendemocraten slecht verliepen.

Mensen met een beperking

Ze zegt in een verklaring op sociale media dat ze van plan was voor vier jaar in de Kamer te zitten. Maar nu vervroegde verkiezingen zijn uitgeschreven, heeft ze het besluit genomen haar missie om Nederland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking “vanuit een andere rol” voort te zetten. Werner maakte deel uit van de Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De christendemocrate is trots op wat ze bereikt heeft voor het creëren van een meer gelijkwaardige samenleving.

Werner voegt zich met haar besluit bij een lange en groeiende lijst van Tweede Kamerleden die het parlement na de verkiezingen zullen verlaten. Ze is het vijfde CDA-Kamerlid dat haar vertrek aankondigt. (ANP)