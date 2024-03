Kamermeerderheid wil dat baby’s vaccinatie tegen RS-virus krijgen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat vaccinatie tegen het RS-virus voor baby’s wordt opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Een voorstel van D66 daarover werd dinsdag aangenomen.

De Gezondheidsraad adviseerde in februari om alle baby’s via het rijksvaccinatieprogramma te vaccineren tegen het RS-virus. Het kabinet liet daarop weten dat hier geen financiële middelen voor zijn. Maar door kinderen een seizoensgebonden vaccinatie te geven, bespaar je op toekomstige behandelkosten. Daardoor kan het vaccin nu al worden aangeboden aan kinderen die tijdens of voor het virusseizoen worden geboren.

D66 wil zo snel mogelijk regelen dat alle kinderen gevaccineerd kunnen worden. Het kabinet wordt in het voorstel verzocht om bij de voorjaarsbesluitvorming te zoeken naar financiering daarvoor.

Jaarlijks belanden ongeveer 3500 kinderen met het virus in het ziekenhuis.