Kankeroperaties weg uit ziekenhuizen die volumenorm niet halen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft afgeraden om bepaalde kankeroperaties bij een aantal ziekenhuizen voor 2022 in te kopen. De koepel van zorgverzekeraars deed dit omdat de ziekenhuizen in 2020 de volumenormen voor deze behandelingen niet haalden. In de meeste gevallen betekent dit advies dat de zorg verdwijnt uit het ziekenhuis. Dit blijkt uit het meest recente factsheet van data-analist Kompas in Zorg.

Beroepsgroepen stellen zelf volumenormen op voor bepaalde behandelingen. Het betekent dat een ziekenhuis voor goede zorg een minimaal aantal van deze behandelingen moet uitvoeren. Zorgverzekeraars kunnen deze volumenormen vervolgens gebruiken bij het besluit of ze een ziekenhuis wel of niet contracteren voor deze zorg. ZN adviseert hier ook over.

Oncologische operaties

Kompas in Zorg keek deze maand naar de volumenormen van een aantal oncologische operaties: die voor blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en carotis (halsslagader). Voor blaaskanker geldt een volumenorm van 20 operaties per jaar. Drie ziekenhuizen haalden in 2020 deze norm niet. Het Dijklander Ziekenhuis voerde er in 2020 16 uit, het Máxima Medisch Centrum deed er maar 2 en het Martini Ziekenhuis deed er 15. Bij de eerste twee gaf ZN een negatief inkoopadvies. Voor het Martini Ziekenhuis gaf ZN een positief advies.

Voor prostaatkanker is de volumenorm 100 operaties. Ook deze norm werd door het Martini Ziekenhuis (63 operaties) en het Máxima Medisch Centrum (26 operaties) niet gehaald. In dit geval gaf ZN voor beide een negatief inkoopadvies.

Bij carotis moeten ziekenhuizen 20 operaties uitvoeren om de voldoen aan de eisen van goede zorg. Van de ziekenhuizen die de electieve endarteriectomie uitvoeren haalde alleen het Amstelland Ziekenhuis de norm niet. Het ziekenhuis in Amstelveen bleef er 2 behandelingen onder en kreeg een negatief inkoopadvies van ZN.

Coronapandemie

In de meeste gevallen geldt dat de ziekenhuizen de betreffende operaties inmiddels niet meer uitvoeren, schrijft Kompas in Zorg. 2020 was door de coronapandemie wel een uitzonderlijk jaar. De data-analist wijst erop dat het mogelijk is dat ziekenhuizen hierdoor de volumenorm niet hebben gehaald. “Het ziekenhuis, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de zorgverzekeraars zullen vooral bekijken of een ziekenhuis op structurele basis wel of niet voldoet aan de gestelde volumenormen om eventuele consequenties van het niet meer uitvoeren van de operatie eraan te verbinden”, aldus Kompas in Zorg.