Kankerpatiëntenorganisatie: meer aandacht voor zenuwenklachten

Er moet meer aandacht komen voor zenuwklachten bij de behandeling van kankerpatiënten. Dat stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Door de behandeling, zoals chemotherapie, of de kanker kunnen een of meerdere zenuwen niet goed meer werken. Dit kan leiden tot klachten of prikkelingen of tinteling of een doof of veranderd gevoel.