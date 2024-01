Kans op babysterfte zeven keer groter bij vrouwen die in azc bevallen

Vrouwen die in de asielopvang in Ter Apel wonen, hebben een zeven keer hogere kans dat hun kind sterft rondom de geboorte dan gemiddeld bij Nederlandse vrouwen in die regio. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van arts en onderzoeker Anouk Verschuuren van het UMC Groningen, waarover Trouw bericht. Mogelijk zijn de slechte leefomstandigheden, mentale gezondheidsklachten, taalbarrières en onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem factoren van invloed.

Verschuuren heeft de afgelopen jaren in totaal acht onderzoeken gedaan in verschillende azc’s. Zo vergeleek ze de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen uit het azc in Ter Apel met die van Nederlandse zwangeren in Noord-Oost Groningen. Van de 344 asielzoekende moeders verloren elf hun pasgeboren kind. Bij de 2.323 Nederlandse moeders in het onderzoek was dat in verhouding een stuk minder. Van hen verloren veertien vrouwen een kind tijdens of vlak na de bevalling, naar verhouding 5,3 keer minder. Na correctie voor onder andere geboortegewicht bleek dat de kans op geboortesterfte bij asielzoekers 7,21 keer groter is. (ANP)