Kans op ziekenhuisopname twee keer zo groot door Delta-variant

Het onderzoek, dat vrijdag gepubliceerd is in het Britse medische tijdschrift The Lancet, benadrukt het belang van vaccinatie om een ernstig ziekteverloop te voorkomen. De studie analyseerde duizenden besmettingen in Groot-Brittannië tussen 29 maart en 23 mei, toen de Delta-variant met een opmars bezig was en de vaccinatiecampagne op gang kwam. Slechts 2 procent van de besmettingen werd geconstateerd bij volledig gevaccineerden.

Eerdere studies lieten al zien dat de Delta-variant van het virus tot 50 procent besmettelijker is dan eerdere varianten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vrijdag dat de coronavaccins even goed beschermen tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met de Delta-variant (voorheen de Indiase variant genoemd) van het virus als na besmetting met de Alfa-variant (voorheen de Britse variant).

De kans om als volledig gevaccineerd persoon na besmetting opgenomen te worden in het ziekenhuis is twintig keer lager dan voor een niet-gevaccineerd persoon, meldde het RIVM. De kans om op een ic te belanden, is als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein, stelt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers. (ANP)