Karel Hulsewé nieuw bestuurslid FMS

Hulsewé (1968) is thorax- en gastro-intestinaal chirurg in het Zuyderland ziekenhuis. Daarnaast is hij voorzitter van het MSB Zuyderland en met de andere bestuursleden en de raad van bestuur lid van de Bestuursraad in het ziekenhuis.

Hulsewé: “De afgelopen jaren hebben aangetoond dat we in staat zijn om onder moeilijke omstandigheden met veel flexibiliteit, creativiteit en in solidariteit de kwaliteit van zorg te blijven borgen.”

Intensievere samenwerking

“Maar de uitdagingen waar de zorgsector voor staat zijn groot”, zegt hij. “Dit vraagt intensievere samenwerking met onze (keten)partners en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe concepten. Een goede positionering van de medisch specialist is essentieel om die transformatieopdracht tot een goed einde te brengen. Ik wil me daar in de komende jaren graag hard voor maken.”

Per 1 juli legt Hulsewé zijn werkzaamheden als MSB-voorzitter neer. Hij blijft wel lid van de raad van toezicht van Stichting Zorg in Oktober.