Karien Stronks nieuwe voorzitter Gezondheidsraad

Karien Stronks wordt per 1 januari 2025 de voorzitter van de Gezondheidsraad. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Agema van VWS om Karien Stronks voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de raad.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Naast haar functie als voorzitter van de Gezondheidsraad blijft Stronks verbonden aan het Amsterdam UMC

Karin Stronks

Karien Stronks is werkzaam bij het Amsterdam UMC, waar zij in 2006 werd benoemd tot hoogleraar Public Health. Naast haar rol als hoogleraar heeft zij verschillende bestuurlijke en managementfuncties vervuld. Zo was zij van 2006 tot 2017 hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC.

Sinds 2006 was Stronks als commissielid betrokken bij meerdere adviezen en van 2012 tot 2019 was zij vicevoorzitter van de beraadsgroep Volksgezondheid. Van 2015 tot 2019 was zij lid van de Presidiumcommissie die optreedt als klankbord voor de voorzitter van de Gezondheidsraad met betrekking tot de algemene strategie en het functioneren van de Gezondheidsraad.

Stronks: “De kennis en inzichten die ik de afgelopen 35 jaar als wetenschapper en bestuurder heb opgedaan, wil ik graag inzetten om de Gezondheidsraad als gezaghebbend instituut te leiden.”