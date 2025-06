RIVM: in tien jaar daalde aantal mensen dat stierf door hitte

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien dat de bewustwording over de gevaren van hitte is toegenomen. Ze vermoeden dat dit de daling van het aantal hittedoden verklaart. Wel benadrukt het RIVM dat aandacht voor de risico’s van hitte belangrijk blijft.

Hitteplan

Het RIVM vergeleek de twee periodes van tien jaar om het Nationaal Hitteplan te evalueren. Dat waarschuwingssysteem op hete dagen is er sinds 2007. Veel organisaties krijgen daarmee informatie over maatregelen die ze kunnen nemen, bijvoorbeeld om bewoners van verpleeghuizen koel te houden tijdens extreme hitte.

Isolatie

De daling was vooral terug te zien bij mensen die kwetsbaarder zijn voor hitte. Dat zijn onder meer ouderen of inwoners van armere buurten. Die hebben soms minder goed geïsoleerde huizen en dus minder koele plekken in huis.

Extreme hitte

Het RIVM maakt zich zorgen over extreem hete dagen, zoals op 25 juni 2019, de heetste dag ooit in Nederland. Het werd op meerdere plekken warmer dan 40 graden. “Uit het onderzoek blijkt dat het aantal sterfgevallen een dag later hoger was dan ooit op een zomerdag.”

Experts verwachten steeds meer hete dagen door klimaatverandering. Europa warmt bovendien wereldwijd het snelst op. (ANP)